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İzmir'de bir doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.


İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay yakalandığı koronavirüs'e yenik düştü. Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada,” İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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