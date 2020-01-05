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İzmir'de bir düzensiz göçmen operasyonu daha

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda lastik bot içerisinde 42 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda lastik bot içerisinde 42 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, dün saat 09.40'ta Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 32 Somali, 5 Filistin, 5 Libya uyruklu toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin 26'sının erkek, 13'ünün kadın ve 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

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