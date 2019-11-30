İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de bir ev alev alev yandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, kerpiç bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşatırken, ev alev alev yandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kerpiç bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşatırken, ev alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Çaylı Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yangını gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızla yangının çıktığı bölgeye intikal eden ekipler, alev alev yanan evdeki yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın güçlükle kontrol altına alındı.


Kerpiç evde meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, yanan ev kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.