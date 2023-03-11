İzmir'de bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde inşaat halindeki bir binada yaşayan yaşlı adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Turabiye Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Çıkan dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, yapılan incelemede dairede Ertuğrul Eydalı (65) adlı bir vatandaşın bulunduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Eydalı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ertuğrul Eydalı'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.