İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de bir evin bahçesinde 4 av tüfeği ele geçirildi

İzmir’in Konak ilçesinde, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bir evin bahçesinde 4 av tüfeği ve tüfeklere ait çok sayıda kartuş ele geçirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bir evin bahçesinde 4 av tüfeği ve tüfeklere ait çok sayıda kartuş ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Güney Mahalle'de bir evin bahçesinde silahlar bulunduğu yönündeki vatandaş ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler, belirlenen adrese intikal etti. Söz konusu evin bahçesinde aramalarda bulunan ekipler, 4 av tüfeği ve tüfeklere ait çok sayıda kartuş ele geçirdi. Polis ekiplerince tüfeklere el konulurken, ev sahibi olduğu belirtilen M.C., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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