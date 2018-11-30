İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de bir kadının şiddet gördüğü korkunç anlar kamerada

İzmir’de çekildiği öğrenilen ve tepki çeken görüntülerde, bir kadın sokak ortasında bir erkek tarafından yumruklu, tekmeli şiddete uğradı.

İzmir'de çekildiği öğrenilen ve tepki çeken görüntülerde, bir kadın sokak ortasında bir erkek tarafından yumruklu, tekmeli şiddete uğradı.


İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşandığı iddia edilen ve kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, bir kadın ve bir erkek sokak ortasında tartışıyor. Görüntülerse, kadına şiddetin boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Cep telefonu tarafından kaydedilen olayda, bir anda kadının önce boğazına saldıran adam, ardından da kadını tokatlamaya başlıyor. Saldırgan adam, daha sonrasında da kadını yumruklar ve tekmelerle darp ediyor. Bu korkunç dayak olayı ise bir kadın tarafından sosyal medyada hesabından paylaşılmasıyla ortaya çıktı. Paylaşılan görüntüler tepki çekerken, çok sayıda kullanıcı dayak atan adamın bulunmasını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.