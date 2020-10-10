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İzmir'de bir kişi banyoda ölü bulundu

İzmir’in Buca ilçesinde, bir kişi banyoda ölü bulundu.

İzmir'in Buca ilçesinde, bir kişi banyoda ölü bulundu. Polis şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlattı.


Olay, sabah saatlerinde Yıldız Mahallesi 206/4 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir Gülgün İlçin'den (54) haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip İlçin'in evine gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir vasıtası ile ikamete giren yakınları, İlçin'i banyoda hareketsiz bir şekilde yatar halde buldu. Durum üzerine polis ve 112 acil servis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince İlçin' in yaşamını yitirdiği belirlendi. Belediye tabibi tarafından İlçin'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine ikamete gelen savcının incelemesinin ardından, İlçin'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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