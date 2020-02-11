İzmir'de bir yayaya çarparak kaçan aracın sürücüsü yakalandı

İzmir'in Kınık ilçesinde bir yayaya çarparak kaçan aracın sürücüsü jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Aracın çarptığı şahsın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün sabah saat 03.30 sıralarında Kınık ilçesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası belli olmayan bir aracın sürücüsünün B.S. isimli bir şahsa çarparak kaçtığı jandarma ekiplerine ihbar edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Olaya karışan şüpheli aracın kaçış istikametinde bulunan kamera ve PTS kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın S.G. isimli şahsa kayıtlı 35 H 7780 plakalı araç olduğunu tespit etti. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine şüpheli S.G. ve yanında yolcu olarak bulunan F.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yaralının hayati tehlikesi sürüyor

Öte yandan S.G. isimli sürücü tarafından kullanıldığı düşünülen aracın çarptığı B.S. isimli şahsın ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.