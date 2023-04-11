İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de bu da oldu, kaldırım taşlarını çaldılar

İzmir’in Torbalı ilçesinde iki şahıs, çaldıkları ile bu kadarına pes dedirtti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki şahıs, çaldıkları ile bu kadarına pes dedirtti. Gece saatlerin sokağa gelen iki şahıs, yolun kenarında bulunan kaldırım taşlarını arabanın bagajına yükleyerek kayıplara karıştı. O anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, dün Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi Doğan Bursalıoğlu Caddesinde meydana geldi. Gece saatlerinde sokağa gelen 2 şahıs, yolun kenarında bulunan kaldırım taşlarını arabanın bagajına yükledi. Etrafa bakma gereği dahi duymayan şahıslar, hırsızlığın ardından geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Öte yandan polis ekipleri, kayıplara karışan kaldırım hırsızlarını yakalamak için harekete geçti.

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