İzmir'de büfeye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde, bir büfeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, o sırada iş yerini ziyarete giden 1 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tire ilçesinde meydana geldi. İddialara göre İstasyon Caddesi'ndeki büfeye plakasız otomobille gelen iki kişi, yanındaki silahlarla büfeye ateş açtı. Silahlı saldırıda büfe çalışanı Sezgin Mertol (36) ve yanında misafir olarak bulunan S.U açılan ateşle yaralandı. Silahlı saldırganlar, daha sonra ise geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Başından ağır şekilde yaralanan Sezgin Mertol, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. O sırada büfede Mertol'u ziyaret eden ve yaralanan S.U ise yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir'de bir hastaneye sevk edildi.

Silahlı saldırının ardından Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Emniyet Müdürü Kadir Şen, olay yerinde incelemelerde bulundu. İz süren polis ekipleri, saldırganların kullandığı otomobili terk edilmiş şekilde Bayındır ilçesinde buldu. Olay ile ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.