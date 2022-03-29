İzmir'de cadde üzerinde silahlı kavga: 1 ölü

İzmir'in Tire ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Gümüşpala Caddesi ile Yıldız Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Yiğit Akın (30) ve A.K. (20) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine silahlar ateşlendi. Yaşanan arbede sonucu Yiğit Akın, tabancayla vurularak yaralandı.

Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç adam hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yiğit Akın'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Hastane önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan cinayetin şüphelisi olduğu belirlenen 20 yaşındaki A.K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.