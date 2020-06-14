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İzmir'de çalılık alanda yangın

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi’nde çalılık bir alanda yangın çıkarken, yangının yaşam alanlarına ve ormanlık alanlara yakın olması endişeye sebep oldu.

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'nde çalılık bir alanda yangın çıkarken, yangının yaşam alanlarına ve ormanlık alanlara yakın olması endişeye sebep oldu.


İzmir'in Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'nde çalılık bir alanda yangın çıktı. Yangının yaşam alanlarına ve ormanlık alanlara yakın olması ve rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine çevre sakinleri tarafından itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekiplerince karadan araçlar ve havadan yangın söndürme helikopterlerinin de eşlik etmesiyle yangına müdahale edildi. Yangının bir sitenin yakınlarında kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.

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