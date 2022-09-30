İzmir'de 'Camgöz' ve 'Beldekler' çetelerine operasyon: 18 gözaltı

Müsilaj-2 Operasyonu çerçevesinde İzmir'de 'Camgöz' ve 'Beldekler' çetelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütleriyle mücadeleye devam ediliyor. Sahil şeridinde yaşayanların üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet kullanarak kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan, ülke turizmini olumsuz etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah sağlayan suç gruplarına yönelik cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinesinde harekete geçildi. Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa, Çanakkale, Samsun, Hatay, İstanbul, Ordu, Tekirdağ, Giresun, Kastamonu, Bartın, Düzce, Rize ve Zonguldak olmak üzere 20 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri çerçevesinde yağma, tefecilik, tehdit, kasten öldürme" suçlarını işleyen 12 organize suç örgütü tespit edildi. Ayrıca söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işleyen, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturan 27 suç grubu belirlendi. Bunun üzerine cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı "Müsilaj-2 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde, İzmir'de iki organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Camgöz' ve 'Beldekler' çetelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda her iki örgüt adına çete faaliyetleri yürüttükleri belirlenen toplam 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'unun Beldekler, 9'unun ise Camgöz çetesi adına faaliyet yürüttüğü öğrenilirken, emniyete götürülen şüphelilerinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Camgöz çetesi cinayetlerle, Beldekler tefecilikle anılıyor

İzmir'de özellikle geçen 4 Haziran'da Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Aslan ile Karşıyaka ilçesinde berber dükkanı işleten Yener Edis'in öldürüldüğü olayla bilinen Camgöz çetesi üyelerinin, değişik tarihlerde suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek', 'silahla yağmaya teşebbüs' gibi suçlardan açılan davayla gündeme gelmişti. Genel olarak Karşıyaka, Çiğli ve Menemen ilçelerinde yasa dışı çete faaliyetleri yürüttükleri belirlenen ve 'Beldekler' olarak bilinen, yönetici üyelerinin birçoğu aynı aileye mensup olan organize suç örgütünün ise, kredi çekemeyen kişilere yüksek faizle para verip, faiz oranını sürekli artırarak borçlarını kapatmalarını imkansız hale getirdikleri ve bu yolla birçok vatandaşın gayrimenkullerine el koydukları belirlendi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin Çiğli ilçesinde 10 katlı bir apartman binası başta olmak üzere, çeşitli ev ve arabaları tehdit ve baskı yoluyla elde ettikleri ortaya çıktı.

Silah, çek-senet ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Öte yandan, polis ekiplerince her iki çete üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 pompalı tüfek, 3 tabanca ve bunlara ait fişek ve mermiler ile çeşitli uyuşturucu maddeler, çek ve senetler ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Silah temin eden kişi tutuklandı

Ayrıca bu örgütlere silah temin ettiği belirlenen T.B. isimli bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. T.B.'nin kendine ait atölyede çok sayıda silah ürettiği ve bu silahları suç örgütlerine sattığı belirlendi. T.B.'nin atölyesinden 18 tabanca ile silah yapımında kullanılan yüzlerce parça ele geçirildiği öğrenildi.