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İzmir'de camiler dezenfekte ediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü yeniden açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir genelinde ibadete açılacak camileri tek tek dolaşıyor. Camide bulunan halı, kolon, giriş gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte ediliyor. Çalışmalar belirli aralıklarla devam edecek. Belediye, korona virüs salgınına karşı ibadete kapanmadan önce de camilerde dezenfeksiyon çalışması yapmıştı. Kent genelinde toplu ulaşım araçları, sağlık kuruluşları, karakollar gibi kamuya açık olan alanlar da düzenli olarak dezenfekte ediyor.

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