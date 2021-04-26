İzmir'de camilere korona virüsüne karşı hijyen denetimi

İzmir'in Tire ilçesinde, camilere yönelik denetimler yapılırken, habersiz yapılan denetimlerde korona virüsüne karşı hijyen başta olmak üzere bir çok konuda kontroller yapıldı.

Tire Müftüsü Abdullah Kır, Din Hizmetleri Uzmanı Hüseyin Güven ve beraberindeki ekip, korona virüsü salgınına karşı camilerde denetime çıktı. Akçaşehir, Akyurt, Başköy, Topalak, Akmescit, Musalar, Somak, ve Küçükkömürcü olmak üzere toplam 9 mahallede yapılan denetimlerde, hijyen başta olmak üzere bir çok alanda kontroller yapıldı. Habersiz olarak yapılan denetimlerde, eksiklikler tek tek not alınarak düzeltilmesi istendi. Camilerin hemen hemen hepsi hijyen ve temizlik açısından tam puan aldı.

Tire Müftüsü Abdullah Kır, denetimlerin aralıksız olarak süreceğini belirterek, "Maalesef Covis-19 virüsü tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Tabi ki hiçbir virüs bizim alacağımız önlemlerden güçlü değil. Camilerimiz ibadete açık ve kurallara uygun olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bizlerde camilerimizi hijyen ve temizlik başta olmak üzere bir çok konuda denetlemeye devam ediyoruz. Tire'de cami sayımız kırsal mahallelerle birlikte 128 adet. Ramazan öncesinde ilçe merkezinde başlattığımız denetimlere kırsal mahallelerimizle devam ediyoruz. Camilerimiz hijyen ve temizlik noktasında çok iyi. Vatandaşlarımız kurallara uygun olarak maske mesafe ve seccadelerini getirmek kaydı ile ibadetlerini gönül huzuru ile yapabilirler. Bizler vatandaşımızın huzurlu ve sağlıklı bir şekilde ibadetlerini yapabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Denetimlerimiz devam edecek. Bu vesile ile Ramazan ayınızı bir kez daha tebrik ediyorum" dedi