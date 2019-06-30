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İzmir'de caminin üzerine ağaç devrildi

İzmir’in Menemen ilçesinde 60 yılık ağaç, rüzgarın etkisiyle kökünden kırılarak caminin üzerine devrildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde 60 yılık ağaç, rüzgarın etkisiyle kökünden kırılarak caminin üzerine devrildi.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Menemen ilçesi Seyrek Mahallesi'nde bir caminin önünde bulunan 60 yılık ağaç rüzgarın etkisiyle kökünden kırılarak caminin üzerine düştü. Olay sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, camide ve şadırvanda hasar oluştu.


Can kaybı ya da yaralı olmamasına sevindiklerini belirten cami imamı Veli Kundakçı, ”Camimizin önünde bulunan ağaç rüzgara dayanamadı ve kökünden kırıldı. Bereket çoluk çocuğun üzerine yıkılmadı. Camimize ve şadırvana zarar verdi. Ucuz atlattık. Kur'an kursu öğrencilerimiz her gün bu ağacın altında oynuyorlardı. Pazartesi veya Salı kuruyan dalları kesilecekti" dedi.

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