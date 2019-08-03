İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de Can Bonomo rüzgarı

İzmir Optimum Bahçe Konserleri’nde sahne olan Can Bonomo, müzikseverlere unutamayacakları bir konser vererek keyifli anlar yaşattı.

İzmir Optimum Bahçe Konserleri'nde sahne olan Can Bonomo, müzikseverlere unutamayacakları bir konser vererek keyifli anlar yaşattı.



Türkiye'nin en sevilen sanatçılarını her hafta sonu bahçe alanında ağırlayarak, misafirlerine unutulmaz saatler yaşatan İzmir Optimum AVM'nin bu haftaki konuğu Can Bonomo oldu. Güçlü sesi ve tarzıyla büyük beğeni toplayan Bonomo, bahçe konserlerinde hayranlarıyla bir araya gelerek keyifli dakikalar yaşattı. Sanatçının hayranları konserin başlamasına saatler kala alanı doldururken, Bonomo'nun sahneye çıkmasıyla coşku adeta tavan yaptı. En sevilen şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendiren Bonomo, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.