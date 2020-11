İzmir'de can kaybı 83 oldu

İzmir'i sarsan 6.6'lık depremle ilgili koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde vefat eden vatandaş sayısının 83 olduğunu söylerken, 20 gün içinde bin kişilik konteyner kent kurulacağını, yeni binaların yapımına da 1 ay içinde başlanacağını söyledi.

İzmir Afet Koordinasyon Merkezinde sabah yapılan koordinasyon toplantısının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

AFAD'ın verdiği bilgileri paylaşan Bakan Kurum, can kaybının 83'e yükseldiğini, yaralı sayısının 962 kişi olduğunu, enkaz altından ise 16 vatandaşın sağ çıkarıldığını söyledi. Şu an arama kurtarma faaliyetlerini yapan 7 bin 828 personelin olduğunu söyleyen Bakan Kurum, “106 vatandaşımızı depremin ilk anından itibaren yaralı olarak kurtardık. 17 binada çalışmalar başlatılmıştı. 11'inde bugün itibariyle çalışmalar tamamlandı. Şu an 5 lokasyonda, 6 binada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık 8-9 katlı binalarda alt katlara kadar geldik. Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var” dedi.

“Bin kişilik konteyner kent kuruluyor”

Hasar tespit çalışmalarına da başlanıldığını söyleyen Kurum, “10 gün içerisinde acil dediğimiz hasar tespit çalışmalarımızı tamamlayacağız. İnşa çalışmalarımıza da, yapacağımız konutlara ilişkin yapım ve ihale süreçlerini de Toplu Konut Dairesi Başkanlığımızla en geç 1 ay içerisinde inşaatlarımıza başlayıp 1 yıl içerisinde sağlam konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Konteyner kent kurulum sürecini başlattık. Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alana bin kişilik konteyner kent kuruyoruz. Manas Bulvarı'nda bulunan alana kurulacak konteyner kent 20 gün içinde AFAD aracılığı ile tamamlanacak” diye konuştu.

“Kira yardımı yapılacak”

Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin eşyasını alamayacak vatandaşlara hane başına 30 bin lira eşya yardımı yapılacağını açıklayan Kurum, “Yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sahiplerimize 13 bin lira, kiracılarımıza da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapacağız. Tsunamiden zarar gören esnafımıza kısmi ödemeler başlatıldı. Bugün tespiti yapılan tüm esnafımıza ödemeleri yapılacak. 7 bin 600 kapasiteli misafirhanemiz var ve şu an sadece 139 vatandaşımız misafirhanede kalıyor. Misafirhanelerimizde daha sıcak ortamda vatandaşlarımızı misafir edebiliriz. Kurulu boş çadır sayımız 460. çadır ihtiyacı olan vatandaşlarımız varsa muhtarlarımız aracılığı ile bize iletebilirler” dedi.

Bakan Selçuk: “5 milyon TL daha yardım ödeneği aktaracağız”

Şuana kadar 270 personelle birlikte bin 500'e yakın vatandaşla görüştüklerini açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise “Psikososyal desteğimizi yurtlarda da sürdürmeye devam edeceğiz. Geçen cuma 5 milyon TL kaynak aktarmıştık. Bugün bir 5 milyon TL daha yardım ödeneği aktaracağız. Ayni yardım gönderecek vatandaşlarımız ve kurumlarımızdan ikinci el malzemem bağışı yapmamasını rica ediyorum. Biz vatandaşlarımıza birinci el malzeme bağışı ulaştırmaya çalışıyoruz. Devletimiz ilk andan itibaren seferber oldu. Devletimizi İzmirli kardeşlerimizin her daim yanında olacak” şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli: “Kamu misafirhanelerinde bol bol yer var”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de dün gece diğer bakanlarla birlikte sahada olduklarını söyleyerek, “İdil'in kurtarılmasına şahit olduk Elif'e çok sevindik. Enkaz kaldırma çalışmaları takip ediliyor. AFAD çok profesyonel şekilde bunu yapıyor. Tüm ekiplerimize çok çok teşekkür ediyoruz. AFAD ilk defa şimdi cep telefonu sinyallerinden tam üç boyutlu konumu tespit yapacak hale geldi. Afetzedeler için bundan sonrası için de çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum” dedi.

Vatandaşları mümkün mertebe kamu misafirhanelerine davet ettiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Bol bol yerimiz var. İzmirliler büyük bir medeniyet göstererek kime sorsak ‘daha çok ihtiyaç duyan birine tahsis edelim' diyorlar. Hemşehrilerim böyle de medenidir. Ama havalar da soğumaya başlayacak özellikle sıcak yuvalarına kavuşana kadar bir yandan herkesin daha konforlu bir ortama taşınmasının doğru olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.