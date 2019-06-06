İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti

İzmir’in Dikili ilçesinde anahtar vermek için çıktığı çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti.

İzmir'in Dikili ilçesinde anahtar vermek için çıktığı çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti.


Olay, Dikili'de bulunan Maki Sitesi içindeki bir yazlıkta meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Okdemir (42) yazlığın banyosunda kilitli kalan yeğenine anahtar vermek için çatıya çıktı. Okdemir'in tutunduğu mermerin kopması sonucunda talihsiz adam beton zemine düştü. Olayı gören site sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerinde yapılan müdahalede Okdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Manisa'da bulunan Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesinde matematik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Okdemir'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.