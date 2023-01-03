İzmir'de çekilen film, uluslararası festivallerden ödülle dönüyor

Kubilay Aksun'un senaryosunu yazıp yönettiği, başrolünde Ercan Kesal'ın oynadığı “Ümitli Karanlık Yolculuk” filmi uluslararası festivallerden ödülle dönmeye devam ediyor. Film, emekli olduktan sonra ev yaptırmayı hayal eden Yılmaz ile yurt dışına gitmeyi planlayan oğlu Fırat'ın yaşadıklarını konu ediyor.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Kubilay Aksun'un senaryosunu yazıp yönettiği, yönetmen yardımcılığını Merve Daşğın Özen'in yaptığı 'Ümitli Karanlık Yolculuk' filmi ödüle doymuyor. Emekli olduktan sonra ev yaptırmayı hayal eden Yılmaz ile yurt dışına gitmeyi planlayan oğlu Fırat'ın yaşadıklarını konu edinen filmin başrolünde Ercan Kesal ile İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncusu Poyraz Deniz Genç yer alıyor. İzmir Sinema Ofisi'nin sponsorluk katkısı sunduğu, çekimleri Urla, Bornova ve Emiralem bölgelerinde yapılan film, şimdiye kadar 8 festivalde gösterildi. Bu festivallerde verilen; En İyi Film, En İyi Senaryo ve İnsan Hakları Dalında En İyi Kısa Film gibi ödüllerin sahibi oldu.

“Ümitli Karanlık Yolculuk” filminin katıldığı festivaller ve ödüller ise şu şekilde:

"Singapur Uluslararası Kısa Film Festivali, İnsan Hakları Konulu En İyi Kısa Film Ödülü, 4 Aralık 2022

Kuveyt Bağımsız Film Festivali, En İyi Yönetmen. 3 Kasım 2022

Ukrayna Bağımsız Çevrimiçi Kısa Film Ödülleri, En İyi Senaryo Ödülü. 25 Ekim 2022.

Hırvatistan Adria Short Uluslararası Kısa Film Festivali, Resmi Seçki. 5 Aralık 2022.

Hindistan Sittannavasal Uluslararası Kısa Film Festivali, En İyi İlk Kısa Film. 17 Ekim 2022.

Hindistan Makizmithran Uluslararası Film Festivali, En İyi Yönetmen. 7 Kasım 2022.

İngiltere First Time Filmmaker Sessions, Resmi Seçki. 26 Aralık 2022.

İsveç Film Ödülleri, En İyi Dram Adayı, Resmi Seçki. 25 Aralık 2022".