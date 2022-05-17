İzmir'de 'Çeşme Projesi'ne karşı miting

İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılması planlanan turizm projesinin iptal edilmesi talebiyle miting düzenlendi.

Çeşme'de yaklaşık 45 bin dönüm alanda 15 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirileceği açıklanan turizm projesi, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingle protesto edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen mitinge CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“Çeşme'nin güzelliğini bozmayın”

Mitingde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, meydandaki kalabalığa seslenerek, “Biz İzmirliyiz, İzmir'de Çeşme'de yaşıyoruz. Çeşme'nin güzelliğini bozmayın. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

“Son nefesime kadar bunu koruyacağım”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, projenin durdurulması kararının verilmesi gerektiğini savunarak, “İzmir, 8 bin 500 yıldır kesintisiz insan yerleşimine ev sahipliği yapan bir şehir. Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu projeye karşı tüm hukuki süreçlere müdahil oldu, bundan sonra da yeni davalar açmaya devam edecek. İzmir'in her karış toprağı korumamız altındadır. Bir belediye başkanın asli görevi, görev yaptığı şehrin doğasını korumaktır ve ben son nefesime kadar bunu koruyacağım" diye konuştu.