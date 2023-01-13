İzmir'de çevreci ulaşımın payı artıyor

İzmir'deki toplu taşımada çevreci ulaşımın payının arttığı belirtilirken, metro ve tramvaydaki yolcu sayısında önceki yıla oranla yüzde 60'ın üzerinde artış yaşandı. Bir yılda 130 milyona yakın yolcu taşındığı, İZDENİZ gemilerinde ise bisikletli yolcu sayısının yüzde 152 arttığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Dakik, hızlı ve konforlu hizmete devam edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sürdürülebilir ulaşım hedefi doğrultusunda, son bir yılda toplu taşımada denizyolu ve raylı sistemin payı artırıldı. Ekonomik krize rağmen raylı sistemlere önemli yatırımlarının yapıldığı 2022'de, özellikle pandeminin bitişiyle İzmirliler metro, tramvay, gemi ve bisiklet kullanımını tercih etti. Her fırsatta İzmirlileri çevreci ulaşıma teşvik eden Başkan Tunç Soyer, “Toplu ulaşımda artık yeni bir döneme girdik. Sağlıklı yarınlar için 2050'de sıfır karbon hedefi koyduk. Alternatif, sürdürülebilir ve çevreci ulaşım yatırımlarını bir bir hayata geçiriyoruz” dedi.

Başkan Soyer, yeni yatırımlarla bu alanda daha da güçleneceklerini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

“Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Rakamlar, yurttaşlarımızın toplu ulaşım araçlarını daha fazla tercih ettiğini gösteriyor. Elektrikli skuter ve bisiklet kullanımının da ulaşım amaçlı olarak hızla arttığını görüyoruz. Bu gelişmeleri daha da ileriye taşıma yolunda 2023 yılında da dakik, hızlı ve konforlu hizmete devam edeceğiz” dedi.

Sefer sıklığı arttı, binişler yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Metro A.Ş.'nin işlettiği metro hattında, yoğun saatlerdeki sefer sıklıkları üç dakikada bire indirildi. Hafta sonları, ESHOT otobüsleriyle entegre çalışan metro baykuş seferleri de 24 saat kesintisiz toplu ulaşım hizmeti verilmesini sağlıyor. İzmir Metrosunda 2021 yılında 58 milyon 749 bin olan biniş sayısı; 2022 yılında yüzde 60 artışla 94 milyon 321 bini buldu.

Konak ve Karşıyaka tramvaylarında da benzer artışlar yaşandı. 2021 yılında tramvaylara biniş sayısı 20 milyon 70 bin oldu. 2022'de bu rakam, yüzde 65 artışla 33 milyon 126 bin olarak gerçekleşti. Çiğli Tramvayı'nın mart ayında devreye girmesiyle biniş rakamlarının daha da artacağı öngörülüyor.

İZDENİZ'de yüzde 46 artış var

İzmirliler, filosu yenilenen ve seferleri 15 dakikada bire kadar sıklaştırılan denizyolu ulaşımına da büyük rağbet gösterdi. 2021 yılında 10 milyon 741 bin olan İZDENİZ'in biniş sayısı, 2022'de yüzde 46 artış göstererek 15 milyon 653 bine yükseldi. Arabalı vapurlarda ise geride kalan yılda 1 milyon 299 bin araç, körfezi denizyolu ulaşımıyla geçti.

Bisikletli sayısı 94 binden 239 bine çıktı

1 Eylül 2020'den itibaren bisikletli yolcuların körfez içi vapur seferlerinden 5 kuruş karşılığında faydalanması kararının ardından bisikletli ulaşımda da rekor artış gözlendi. 2021'de 94 bin 787 olan İZDENİZ bisikletli yolcu sayısı, yüzde 152 oranında artış göstererek 239 bin 534'e çıktı. İzmir'de 2022 yılında tüm toplu ulaşım araçlarına yaklaşık 471 milyon biniş gerçekleşti. Yüzde 37'si raylı sistemlere, yüzde 3'ü de gemilere yapıldı.