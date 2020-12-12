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İzmir'de cezaevinden izinli çıkan şahıs öldürüldü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs pompalı tüfekle öldürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs pompalı tüfekle öldürüldü. Olayla ilgili bir kişinin arandığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'nde N.O.'nun (35)eve gelmemesi üzerine endişelenen annesi, oğlunu aramak için dışarı çıktı. N.O.'nun annesi, Zerdalidibi mevkiinde oğlunu pompalı tüfekle öldürülmüş halde buldu. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede N.O.'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



Cezaevinden izinli çıkmış


N.O.'nun bir süre önce korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, N.O.'nun 12 yıl önce, yol kavgası nedeniyle öldürdüğü iddia edilen komşusunun oğlu M.C.'nin şüpheli sıfatıyla arandığı öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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