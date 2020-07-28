İzmir'de cezaevinden izinli çıkan şahıs ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen bir kişi, tren yolu yakınında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Ege Mahallesi 1550 sokakta meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş tren raylarının yanında yerde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan incelemede yerde yatan kişinin öldüğünü tespit ederken cesedin cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Yağız Berk Çakmak'a (21) ait olduğu belirlendi.

Yapılan incelemede Çakmak'ın buraya gündüz saatlerinde geldiği ve uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak öldüğü ileri sürüldü. Ceset, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çakmak'ın kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.