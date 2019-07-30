İzmir'de, CHP Gençlik Kolları Emek, Gelecek ve Zafer Kampı başladı

CHP Gençlik Kolları Emek, Gelecek ve Zafer Kampı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve CHP Seferihisar İlçe Gençlik Kolları desteği ile Seferihisar Teos Ormancı Tesisleri'nde başladı.

Program, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaşın katımı ile gerçekleşti. Konuşmacı olarak kürsüye çıkan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Karşınızda içinizden gelen bir belediye başkanı olarak yer almaktan gurur duyuyorum" diyerek sözlerine başladı ve konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bunun aynı zamanda sizlere ilham vermesini istiyorum. Partimiz her daim çalışanı ödüllendirmiştir. Gençlik kolları parti üyesi olarak 27 yıl önce başladığım siyaset, bana ilçe başkanlığını, belediye başkan adaylığını ve seçilmiş CHP'li belediye başkanlığı gururunu yaşattı. 43 yaşında bir kardeşiniz olarak verebileceğim en iyi öğüt, örgüte sadakatiniz ve güveninizin tam olmasıdır. Biz bu toplumda siyaset yapmak isteyen herkesi katılımcılık anlayışımıza dahil edecek ve örgütümüzü büyüteceğiz. Geleceğimiz olan siz gençlerin haklı davalarında yürümeleri için doğru yolu açacağız. Biliniz ki artık Seferihisar'da hepinizin adına dikili bir ağacı var. 95 yıldır hepimiz birbirimize sahip çıkıyoruz. Ağaçlarınız bize emanettir, dilediğiniz zaman gelip bakımını yapabilir, bizleri ziyaret edebilirsiniz.”

Kamp programına yarın (31.07.2019) konuşmacı olarak katılacak konuklar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olacak. Program 3 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek.