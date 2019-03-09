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İzmir'de CHP'nin seçim koordinasyon merkezine silahlı saldırı: 2 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesinde bulunan CHP Bayraklı Serdal Sandal’ın seçim koordinasyon merkezine araç içerisinde kişi ya da kişiler tarafından 4 el ateş edildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesinde bulunan CHP Bayraklı Serdal Sandal'ın seçim koordinasyon merkezine araç içerisinde kişi ya da kişiler tarafından 4 el ateş edildi. Olayda iki partili yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Olay, İzmir'in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesinde bulunan CHP Bayraklı Serdal Sandal'ın seçim koordinasyon merkezinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde seçim koordinasyon merkezinde yerel seçim çalışmaları yapıldığı sırada cadde üzerinden geçen araçtan 4 el ateş edildi. İki kurşun, partili Batuhan Gül'ün bacağına ve Hakkı Bolat'ın dirseğine isabet ederken, diğer iki kurşun da seçim koordinasyon merkezinin camlarına isabet etti. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı.



Olayın görgü tanığı seçim koordinasyon merkezinde sorumlu Tunay Ballıkaya, "Dün akşam da partimizdeki bazı kişiler darp edildi. Bugün de seçim çalışmalarımızı yapıyorduk. İçeride oturuyorduk. Ticari taksi ile ofisimizi taradılar. Dört el ateş edildi. İki arkadaşımız yaralandı, iki kurşun da cama isabet etti. Bu olayı kınıyoruz. Yapanların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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