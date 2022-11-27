İzmir'de çiftçiler ani iklim olaylarına karşı uyarılacak

Erken uyarı sistemiyle üreticilere meteorolojik bilgilerin yanı sıra ekim, dikim, hasat zamanıyla ilgili bilgiler ve sulama ve ilaçlama önerileri de sunulacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Başka bir tarım mümkün” vizyonu doğrultusunda tarımdaki verim kaybını önlemek için “İzmir Tarımı” mobil uygulamasını devreye alındı. Uygulama, iklim krizinin sonucu olarak ortaya çıkan ani hava olaylarına karşı üreticileri uyaracak. . Ayrıca üreticiler ekim, dikim, hasat zamanı, sulama ve ilaçlama ile ilgili bilgiler de alabilecek.

Çiftçilerin ‘İzmir Tarımı' uygulamasını telefonlarına indirdikten sonra tarlalarının ada ve parsel bazındaki konumlarını da girerek uygulamaya üye olmaları gerektiğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ata Temiz, “Uydu, Türkiye'nin üzerinden 3 günde bir geçiyor. 3 gün içerisinde tüm verileri alıyoruz ve sistemden çiftçilere gönderiyoruz” dedi. Yağış, don, hastalık zamanı gibi birçok veriyi erken uyarı sistemi ile üreticilere ulaştırdıklarını aktaran Ata Temiz, şöyle konuştu: “Toprak sıcaklığı, toprak nemi gibi bilgiler de sistemde mevcut. 30 santime kadar toprak nemini veriyoruz. Böylece çiftçi ne zaman, ne kadar sulama yapması gerektiğine sistem üzerinden ulaşabiliyor. İlaçlama zamanı da önemli. Rüzgar hızını hesaplayarak ilaçlama zamanlarını verebiliyoruz. Çiftçi tarlanın üzerinden geçecek bulutun bölgeye kaç kilometre uzaklıkta olduğu, kaç dakika veya kaç saat sonra tarlaya ulaşacağı ve bırakacağı yağış miktarı bilgisine de ulaşabilecek. Böylece ektikleri ürünle ilgili tüm detayları alıp, hasat zamanına kadar sağlıklı şekilde üretim ve hasat yapabilecek. Örneğin Ödemiş'te en çok ekilen ürün olan patates, don olayından fazla etkileniyor. Bu sistem sayesinde önceden çiftçiye bilgi veriyoruz. Onlar da gün içerisinde tedbir alarak, oluşacak zararın önüne geçebilecek.”

“Üretici doğru bilgiye hızlı şekilde ulaşacak”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç de iklim krizinin verdiği zararı en aza indirme konusunda uygulamanın birçok faydasını göreceklerini belirterek, “Üretici, doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşacak. Doğru bilgiye zamanında ulaşması, gıda arzında da olabildiğince az kayıp yaşanmasını sağlayacak. Belediyemiz ve başkanımız Tunç Soyer'in ortaya koyduğu ‘Başka bir tarım mümkün' vizyonunun iki temel ayağı var. Biri kuraklık, diğeri ise yoksullukla mücadele. Bu sistem her iki amaca da hizmet ediyor. İklim kriziyle ilgili felaketlerin önüne bir parça geçilmesini sağladığı gibi aynı zamanda doğru hasadın doğru zamanda yapılabilmesinin de önünü açıyor. İzmir Tarımı uygulaması, yoksulluğa karşı mücadelede de bizim destekçimiz olacak. Zamanında elde ettiğimiz ürün tüketiciye çok daha sağlıklı ve aracısız, uygun fiyattan ulaşacak” dedi.

“Daha bilinçli tarım yapacağız”

Ödemiş Demircili Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde çalışan gıda mühendisi Özlem Tekin Kaya ise “Bölge çiftçileri ve üreticileri açısından bunun yaygınlaşması önemli. Erken don olayı yaşanıyor, yağmur oluyor. Önceden tahmin edilemediği için hasat yapmak zorunda kalınıyor. Ürünler ziyan oluyor. Bu sayede üretici daha bilinçli tarım yapacak” diye konuştu. Üretici Hakan Baş, ‘İzmir Tarımı' uygulamasının çiftçiler için oldukça olumlu sonuçlar doğuracağını belirterek, araziden en yüksek verimi alabileceklerini belirtti. Çiftçi İbrahim Çavuş da artık daha bilinçli şekilde tarım yapacaklarını söyledi.

Su tasarrufu sağlanacak

Sistem sayesinde tarımsal üretim alanlarında sağlıklı meteorolojik veriler elde ediliyor. Uydudan alınan veriler ile üreticiler, arazilerine yönelik sıcaklık, hava nemi, yağış miktarı, rüzgar hızı ve yönü, toprak sıcaklığı, güneşlenme, toprak nemi gibi bilgilere sahip oluyor. Uygulama ile arazideki buharlaşma hesaplanabiliyor. Ayrıca toprak nemi de ölçülüyor. Böylece dekar başına ne kadar su verilmesi gerektiği de hesaplanabiliyor. Zararlılara karşı erken uyarılar, ilaçlama ve sulama önerileri de sistem sayesinde öğrenilecek. Doğru zamanda yapılacak sulama ve ilaçlama ile tasarruf da sağlanacak. Tüketiciler de daha sağlıklı gıda ile buluşacak.

Erken Uyarı Sistemi içerisinde 15 uyarı bildirimi yer alıyor. Günlük, haftalık, saatlik veriler sistem üzerinden paylaşılıyor. Çiftçilerin kayıt olduktan sonra erken uyarı sisteminden yararlanmak için uyarı bildirimlerini açmaları gerekiyor.