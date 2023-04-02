İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için sandık başında

Bulgaristan’da yapılan erken genel seçimi için Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşlar için oy verme işlemleri başladı.

Bulgaristan'da yapılan erken genel seçimi için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar için oy verme işlemleri başladı. İzmir'de de Bulgaristan vatandaşlığı bulunan binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti.


Bulgaristan'da kurulamayan hükümet nedeniyle 3. kez tekrarlanan genel seçimler çerçevesinde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanmaya başladı. İzmir'de yaşayan çifte vatandaşlar için 10 noktada, 18 sandık kurulurken, vatandaşlar sabah saat 08.00 itibarı ile oy vermeye başladı.


Buca Çamlıkule Şehit Ömer Sarı İlkokulu'nda kurulan sandıkta oyunu kullanan Vahiddin Durmaz, "Burada böyle bir organizasyon olmasından mutluyuz. Gelip oyumuzu kullandık, havalar ısınınca da Bulgaristan'a gezmeye gideceğiz. Hayırlısı olsun Bulgaristan hakkında" dedi. Sema Aydın ise "Oyumuzu burada kullanabilmek çok kolaylık sağladı. İşimizi aksatıp oralara gitmemiş oluyoruz. Geleceğimiz için oy kullanıyoruz" diye konuştu.

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