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İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altında

İzmir’in Kınık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Işıklar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ekipler 29 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve 126 söndürme personeli müdahale etti.


Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu yangının etrafı çevrildi ve ardından alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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