İzmir'de cinayet: 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kişi mandalina bahçesinde silahla öldürülmüş olarak bulunurken, olayın ardından özel ekip kuran jandarma ekipleri 3 kişiyi yakaladı. Şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Kasım 2020 tarihinde Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde meydana geldi. Kavga ihbarı alan jandarma ekipleri, hemen olay yerine intikal etti. Olay yerinde yol kenarında bulunan bir aracın sol ayna kısmında ateşleyici silah deliği ve ön camın çatlak olduğu tespit edildi. Bölgede araştırma yapan jandarma, aracın bulunduğu yerin 400 metre ilerisindeki mandalina bahçesinde bir şahsın hareketsiz yerde yattığını gördü. Yapılan ilk tetkikte ise kimliği Z.T. olarak tespit edilen şahsın silahla öldürüldüğü belirlendi.

3 şüpheli olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla yakalandı

Bunun üzerine harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı, jandarmanın dedektifleri (JASAT timleri), Olay Yeri İnceleme Timi ve istihbarat unsurlarının da içinde yer aldığı özel bir ekip kurdu. Yapılan detaylı çalışmalar ve teknik takip neticesinde 3 kişinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerden biri aynı gün devriye ekibinden kaçmaya çalışırken, diğer şüpheli ise olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ile birlikte yakalandı. Son şüpheli ise yapılan araştırmalar sonucu jandarmaya teslim oldu.

3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve tutuklandı.