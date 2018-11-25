İzmir'de çocuk hakları için sessiz çığlık

Seferihisar Çocuk Belediyesince çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla Konak Meydanı'nda pandomim gösterisi düzenlendi. Miniklerin pandomim gösterisi izleyenlerden tam not aldı.

Seferihisar Belediyesince kurulan Çocuk Belediyesi, çocuk haklarına vurgu yapmak ve farkındalık sağlamak amacıyla Konak Meydanı'nda pandomim gösterisi düzenledi. Yüzleri beyaza boyanan minikler, beyaz eldivenleri ve siyah kıyafetleriyle gösterilerini gerçekleştirirken, gösteri çevredekiler tarafından oldukça beğenildi. Tiyatro yönetmeni Vedat Murat Güzel, daha önce de benzer etkinlikler yaptıklarının altını çizerek, “Çocukların daha yaşanası bir dünyada, özgür ve mutlu yaşamalarını temenni ediyoruz. Bunun için pandomim sanatı ile sessiz çığlıklar ürettik. İzmir'den tüm dünyaya çocukların hakları var lütfen bunu unutmayalım diyoruz” diye konuştu.

"Çocukların hakları unutulmasın”

‘Çocuk aklı deme çocuk haklı de' mesajı verdiklerini belirten Güzel, “Çocukların hakları olduğunu bir kez daha herkese hatırlatmak istiyoruz. Çocukların daha yaşanası bir dünyada, özgür ve mutlu yaşamalarını temenni ediyoruz. Bunun için sessiz çığlıklar ürettik, pandomim sanatını bu yüzden kullandık. İzmir'den tüm dünyaya çocukların hakları var lütfen bunu unutmayalım diyoruz. Değişik yıllarda ‘1001 pandomimci' adı altından yine pandtomim sanatını kullanarak sessiz çığlıklar üretmeye çalışmıştık. Yeni yıla girerken yeni yıldan güzellikler temenni etmek, çocuklara daha yaşanası bir dünya bırakmak için her yıl sanat yoluyla etkinliğimizi yapıyoruz. Burada 70 yaşında insanlar da var. Herkesi kucaklayarak buradan daha güzel bir dünya ve çocukların daha mutlu bir dünyada yaşaması için çocuklarımızın hakları var bunları unutmayalım diyoruz” ifadelerini kullandı.