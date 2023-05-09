İzmir'de çocuk ormanının sorumsuz ziyaretçileri alanı çöp içinde bırakıyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 400 dönümlük çocuk ormanı yoğun bir şekilde ziyaretçi alırken, çöplerin düzenli toplanmasına rağmen çevreye ve doğaya duyarsız bazı kişiler alanı kısa sürede çöp içinde bırakıyor.

Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde, 6 yıl önce kurulan 400 dönümlük çocuk ormanı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İzmir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bugünlerde ise sorumsuz yetişkin ziyaretçilerden dertli. Arozöz ekipleri, çocuk ormanına gelişigüzel atılan çöpleri topluyor, parkur ve ekipmanları yıkayıp temizliyor; ancak bir hafta sonra yine aynı manzarayla karşılaşılıyor. Çöp içinde kalan alanlar tekrar aynı şekilde temizlenirken, bu konuda yetişkin bireylerin daha dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda, Orman Kanununda yapılan değişiklikle ormana çöp ve moloz atmanın artık suç olduğunu ifade eden orman müdürlüğü ekipleri, cezai işlem konusunda ise vatandaşları uyarıyor.

Örnekköy Çocuk Ormanı, 2020 yılında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, her kademede eğitim-öğretim gören öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri doğayla buluşturmak, doğada; oyun, spor, sanat gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve orman sevgisini ile bilincini aşılamak amacıyla hazırlanmıştı. 400 dönümlük alan, "Karşıyaka Okulları Orman Eğitim Alanı" projesi adı altında Karşıyaka Kaymakamlığının hizmetine verilmişti.