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İzmir'de çöken eski İl Emniyet Müdürlüğü binasının enkazı temizleniyor

İzmir’in Konak ilçesinde arka duvarı düşen çöken eski İl Emniyet Müdürlüğü binasının enkazı, olay yerine gelen iş makineleri tarafından kaldırılıyor.

İzmir'in Konak ilçesinde arka duvarı düşen çöken eski İl Emniyet Müdürlüğü binasının enkazı, olay yerine gelen iş makineleri tarafından kaldırılıyor.



Olay, 20.15 sıralarında Konak ilçesinde bulunan eski İl Emniyet Müdürlüğü binasının arka girişindeki duvar henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çöktü. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, 110 AKS, AFAD ve eğitimli köpekler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 110 AKS, AFAD ve eğitimli köpeklerin yardımıyla enkaz altında kalan herhangi bir kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, bir iş makinesi molozların altında kaldığı ve bir iş hanının da girişinde maddi hasar olduğu öğrenildi. Meydana gelen olayda İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.


Öte yandan, binanın enkazı, olay yerine gelen iş makineleri tarafından kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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