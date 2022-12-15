İzmir'de çölyak ve fenilketönüri hastalarına 4 bin 500 gıda paketi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ömür boyu diyet zorunluluğu olan çölyak ve fenilketönüri hastalarına destek olmaya devam ediyor. Glüten ve fenilalanin içermeyen gıda ürünlerinin bulunduğu paketlerin dağıtımı sürdürülüyor. 2022 yılı tamamlanmadan bin 500 hastaya 4 bin 500 gıda paketi ulaştırılmış olacak.

Paketlerde neler var?

Un, makarna, tel şehriye, tarhana, tahıl gevreği, puding, kurabiye, yumurta ikamesi, pirinç ikamesi, yoğurt ikamesi, et köfte ikamesi, tavuk aromalı çorba, kraker, çikolata, irmik, gofret gibi gıda malzemelerinden oluşan paketler hem hastaların hem de derneklerin görüşleri alınarak hazırlandı. Glüten ve fenilalanin içermeyen gıda ürünleri piyasada yüksek fiyatlarla satılıyor. 2019'da 3 bin 390, 2020'de 3 bin 585, 2021 yılında 4 bin 20 özel gıda paketi ulaştırılmıştı.