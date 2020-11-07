İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de çöplükten çıkarak otluk alana sıçrayan yangın kontrol altında

İzmir’in Foça ilçesinde çöplük alandan çıkan ve rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

İzmir'in Foça ilçesinde çöplük alandan çıkan ve rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangın, Foça ilçesi Eski Foça çöplüğünde meydana gelmişti. Rüzgarın etkisiyle dere çevresindeki otluk alana sıçrayan yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 1 helikopter, 4 arazöz sevk edildi. Havanın rüzgarlı olması ekiplere zaman zaman zor anlar yaşatsa da, yoğun uğraşlar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarına geçildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.