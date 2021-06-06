İzmir'de Covid-19 tedbirli LGS heyecanı

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında yapıldı. İl genelinde Covid-19 temaslı olan 6 öğrenci için ayrı ayrı okullar açılarak sınava girmeleri sağlandı.

İzmir'de öğrenciler aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde LGS'ye girecekleri okullara geldi. Öğrenciler, Covid-19 tedbirleri kapsamında okullara tek tek, sosyal mesafeyi koruyarak alındı. Okul girişinde bekleyen öğrenciler, tek sıra olarak sınav olacakları sınıflara alındı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Gazi Umurbey Ortaokuluna gelen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okulda alınan tedbirleri inceledi. İzmir'de 640 okulda 52 bin 577 öğrencinin LGS'ye katıldığını ifade eden Yahşi, “İzmir'de 6 Covid-19 temaslı li öğrenci vardı ve onların hepsine ayrı ayrı okullar açıldı. Tüm tedbirlerimizi aldık. Sınıfları dolaştık öğrencilerimiz gayet rahat. Öğrencilerimize su, kalem, silgi desteğini verdik. Velilerimiz de dışarda huzurlu. Her bir okulumuzda rehber öğretmenimiz bulunuyor. Temaslı öğrencilerimizi ayırdık, en ufak bir risk yok. Öğrencilerimizin rahat ve huzurlu olduğunu gördüğüm için bende gayet mutluyum. İnşallah tüm öğrencilerimiz güzel bir sonuç elde eder. Bu sınavda kaybeden kimse olmayacak” dedi.

Aileler dışarda ter döktü

Sınavın başlamasının ardından öğrenciler kadar, ailelerinin de heyecanları yüzlerine yansıdı. Okulun karşısında bulunan parkta çocuklarını bekleyen velilerde Fadime Han, “Biz de çocuklar kadar heyecanlıyız. Çocuklar içerde biz burada heyecan yaşıyoruz. Çocuklarımız için hayırlı olan ne ise o olsun. Pandemi süreci çok zordu. Evde 3-4 çocuk olunca canlı dersler aynı anda oluyordu bazen. Kendimiz de öğretmeniz her taraftan bir ses geliyor canlı dersler karışabiliyordu. İnşallah emeklerinin karlığını alırlar” diye konuştu.

LGS'ye katılan oğlunu beklediğini söyleyen Şefika Yiğit ise “Pandemi süreci hepimizi çok yordu. Sağlıklı, mutlu olacakları bir okulda okumaları nasip olur inşallah. Tüm ülkemiz zorlu süreçten geçti. Çocuklarımız da okul sürecinde çok etkilendi. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.