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İzmir'de çukura düşen ineğe iki saatlik operasyon

İzmir’in Tire ilçesinde bir inek, fosseptik çukuruna düşerken, ineği kurtarmak için itfaiye ekipleri adeta seferber oldu.

İzmir'in Tire ilçesinde bir inek, fosseptik çukuruna düşerken, ineği kurtarmak için itfaiye ekipleri adeta seferber oldu.


Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Tire ilçesi Toku mevkiinde bulunan Nevzat Eldem'e ait bir ahırda meydana geldi. Çiftlikte bulunan bir inek, yaklaşık 4 metrelik fosseptik çukuruna düştü. Sabah ahıra gelen çiftlik sahibi, çukurdan gelen sesleri duyunca çukurun içindeki ineği gördü. Kendi imkanlarıyla ineği çukurdan çıkaramayan vatandaş, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ahıra gelen ekipler, ineği kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. İneği kurtarmak için ter döken ekipler, ne yaptıysa olmadı. Çukura düşen inek, iki saatlik bir çalışmanın ardından güçlükle kurtarıldı. Yapılan kontrollerin ardından hamile olan ineğin ve karnındaki yavrusunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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