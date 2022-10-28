İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde törenler düzenlendi, kutlamalar başladı.

Cumhuriyetin 99. yıl dönümü, yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde, kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Atatürk anıtına çelenkler bırakıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla son buldu.

Törene; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, milletvekilleri, üniversite rektörleri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Öte yandan, kutlamalar yarın 10.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek.

Urla ve Aliağa'da da kutlamalar başladı

29 Ekim kutlamaları çerçevesinde Urla'da da tören vardı. Urla Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Tören, çelenklerin sunulmasıyla sona erdi.

Programa; Urla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Garnizon Komutanı Deniz Albay Hüseyin Çoban, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kentte törenler yarında devam edecek.

Cumhuriyetin 99. yıl dönümü Aliağa ilçesinde de tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Aliağa'da iki gün sürecek kutlamaların birinci gününde, Atatürk anıtına çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu, resmi program Aliağa Kabristanlığında bulunan şehitlik ziyareti ile son buldu.

Törene; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Aliağa'da kutlamalar devam edecek

Aliağa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim Cumartesi günü tüm gün boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerle devam edecek. Gündüz gerçekleştirilecek resmi programın ardından kutlamalar, akşam saatlerinde Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen kortej ile devam edecek. Saat 18.30'da Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu önünde toplanacak kortej ile Aliağalılar, bando ve marşlar eşliğinde, ellerinde meşaleler ve bayraklarla; İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi güzergâhından kortej halinde Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyecek.

Fener alayı sonrasında, saat 20.30'da Cumhuriyet Meydanında sahne alacak 90'ların sevilen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl aradan sonra ilk kez bir halk konserinde Aliağa'da hayranlarının karşısına çıkacak. Aynı sahneyi paylaşacak olan sevilen üçlü, en güzel şarkılarıyla cumhuriyet coşkusunu Aliağa'da zirveye taşıyacak.