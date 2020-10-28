İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı

İzmir'de Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreniyle başladı.

İzmir Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenledi. Törende, Atatürk anıtına İzmir Valiliği, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin çelenkleri sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi.

Törene; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Özcan Purçu, Atila Sertel, Murat Bakan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir'deki üniversitelerin rektörleri ve askeri yetkililer katıldı.