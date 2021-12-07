İzmir'de Cumhuriyet tarihinin en büyük kaçak nargile operasyonu: 42 ton ele geçirildi

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes ilçesinde üç ayrı depoda yüklü miktarda ve piyasaya sunulmaya hazır halde kaçak nargile tütünü bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri ve adresi belirleyen ekipler, bu sabah adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, değişik gramajlık paket ve kutular halinde tam 42 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin ise 60 milyon lira olduğu bildirildi.

4 şüpheli gözaltında

Olayla ilgili şüpheliler H.M., M.E, E.D. ve Y.T., polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Dışarıya koku gitmesin diye, çiçek deposunda saklamışlar

Kaçak nargile tütünlerini depolayan şüphelilerin, kaçak tütünleri çiçek depolarında sakladıkları ortaya çıktı. Kaçak nargile tütünlerinin dışarıya kötü kokmaması için çiçek depolarında tutuldukları, şüphelilerin de dikkat çekmemek için çiçek işiyle uğraştıkları imajı verdikleri öğrenildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük nargile tütünü operasyonu

Öte yandan, İzmir polisi tarafından gerçekleştirilen bu operasyonun, tek seferde gerçekleştirilen en yüksek yakalama olduğu ve Cumhuriyet tarihinin en büyük kaçak nargile tütünü operasyonu olduğu bildirildi.