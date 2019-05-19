İzmir'de Dans Günleri etkileyici şovlarla başladı

İzmir'de düzenlenen Dans Günleri, etkileyici dans şovlarıyla başlarken, programlar yoğun ilgi görüyor.

Uluslararası ve yerel dans topluluklarını buluşturan MaviBahçe Dans Günleri, bando orkestrasının seslendirdiği sevilen şarkılarla başladı. Ardından; Manshow, Bachata ve Salsa & Ateş Dans Show'un performansların yer aldığı programda dansçılar, Mavibahçe Kent Meydanı'nda ziyaretçilerle birlikte dansa etti. 7'den 70'e yaklaşık 100 kişi, müzik eşliğinde doyasıya dans ederek unutulmaz bir gün yaşadı. Dans gösterilerinin ardından Brezilya'nın yerel dövüş sanatı olan Capoeira gösterisi de nefes kesti. Pazar günü devam edecek etkinlikte; rock'n roll'dan, hip hop'a, bale gösterilerinden roman oyun havalarına kadar bir çok şov yer alacak. İkinci gün programı; salsa show, kizomba show, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı lise gösterileri, bando orkestrası, hip hop gösterisi ve yarışması Tan Sağtürk Dans Akademisi bale gösterisi, İzmir Dans Atölyesi gösterisi, üniversite kulüpleri dans gösterileri ile renklenecek. Hip Hop Yarışması'nda yeteneklerini sergileyen gençler, sürpriz hediyeler kazanacak. Gece izleyicilerin merakla beklediği ateş dans show ile sona erecek.