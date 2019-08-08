İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütünün İzmir'deki eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; diğer illerde yapılan DEAŞ operasyonlarında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu İzmir'de söz konusu terör örgütü ile bağlantısı olduğu ve örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 9 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararına istinaden İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin ikametlerde çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzeme ele geçirildi.