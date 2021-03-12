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İzmir'de demirlerin altında kalan işçi öldü

İzmir’in Aliağa ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Yeni Foça yolunda bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, haddehane bölümünde istif bağı kopan demirler ipinden boşalarak orada bulunan 44 yaşındaki işçi Hamit Yargı'nın üzerine devrildi. Devrilen demirin altında kalan işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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