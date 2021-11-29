İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de deniz seferleri normale döndü

İzmir’de, etkili olan fırtına nedeniyle geçici süreyle askıya alınan deniz seferleri, yeniden normale döndü.

İzmir'de, etkili olan fırtına nedeniyle geçici süreyle askıya alınan deniz seferleri, yeniden normale döndü.


İzmir genelinde etkili olan kuvvetli lodos ve fırtına sebebiyle, İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, arabalı vapur seferleri dahil tüm deniz seferlerinin 08.25 itibariyle iptal edildiği bildirilmişti. Geçici süreyle askıya alınan deniz seferleri, yapılan açıklamaya göre 16.30 itibarı ile normale döndü.


İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Saat 16.30 itibariyle araba vapuru ve yolcu gemisi sefer tarifesi program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz" sözlerine yer verildi.

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