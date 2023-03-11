İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli

İzmir'de arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle durduruldu.

İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar ve deniz şartları nedeniyle, deniz seferleri saat 11.15 itibarı ile geçici süreyle iptal edildi. İZDENİZ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri saat 11.15 itibarıyla iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.