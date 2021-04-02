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İzmir'de denizde bir erkeğe ait ceset bulundu

İzmir’in Konak ilçesi Kordonboyu’nda denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.

İzmir'in Konak ilçesi Kordonboyu'nda denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.


Olay, sabah saatlerinde Alsancak Semti Kordonboyu'nda meydana geldi. Sahilde oturan vatandaşlar denizde bir kişiyi hareketsiz halde gördü. Durum vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine çağırılan deniz polisi tarafından şahıs bota alınarak karaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, isminin ise Mehmet Zeki Yalçın olduğu tespit edildi. Yalçın'ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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