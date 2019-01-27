İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de denizde ceset bulundu

İzmir’de denizde bir erkek cesedi bulundu.

İzmir'de denizde bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, merkezi Konak ilçesi Alsancak açıklarında sabah saatlerinde bulunan teknelerden biri, suyun üzerinde bir ceset olduğunu fark etti. Mürettebat hemen deniz polisine haber verirken, olay yerine gelen ekipleri cesedi çıkarmak için çalışmalara başladı. Kantar Polis Karakolu ekiplerince denizden çıkarılan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Savcının incelemesinin ardından ceset İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.