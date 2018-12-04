İzmir'de denizden 18 yaşındaki gencin cesedi çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulunurken, yapılan incelemelerde cesedin 18 yaşındaki Murat İpekişen'e ait olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Konak Vapur İskelesi civarında işe gitmek için bulunan vatandaşlar, denizde bir ceset fark etti. Hemen polis ekiplerine ve sağlık görevlilerine haber verilirken, deniz polisi, hayatını kaybettiği belirlenen kişiyi botla sudan çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin 18 yaşındaki Murat İpekişen'e ait olduğu belirlendi. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından İpekişen'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Murat İpekişen'in hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine gelen babası, oğlunun cesedi başında saatlerce gözyaşı döktü. Cesedin yanından bir an olsun ayrılamayan baba, çok büyük üzüntü yaşadı.