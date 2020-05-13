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İzmir'de denizin ortasında can pazarı

İzmir’in Karaburun ilçesinde yelkenli tekneleri alabora olan 3 kişinin hayatını deniz polisi kurtardı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde yelkenli tekneleri alabora olan 3 kişinin hayatını deniz polisi kurtardı.


Olay, Karaburun ilçesinde bulunan Kuyucak Limanı ve Büyükada arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 kişi yelkenli bir tekneyle denize açıldı. Ancak bir süre sonra aşırı rüzgarın ve dalgaların etkisiyle yelkenli tekne alabora oldu. Yelkenli teknenin battığını gören çevredekiler deniz polisine haber verdi. Karaburun Deniz Limanı Büro Amirliğine bağlı ekipler, ihbar üzerine olay yerine intikal ederek kurtarma çalışması başlattı. Kurtarma çalışması kısa sürede sonuç verdi ve 3 kişi teker teker deniz polisinin botuna alındı. Daha sonra ise tekneye alınarak hayatı kurtarılan 3 vatandaş kıyıya çıkarıldı.

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