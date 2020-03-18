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İzmir'de depo yangını

İzmir’in Dikili ilçesindeki 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan beyaz eşya mağazasına ait depoda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

İzmir'in Dikili ilçesindeki 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan beyaz eşya mağazasına ait depoda çıkan yangında maddi hasar oluştu.



Yangın, ilçeye bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Binanın giriş katında bulunan bir beyaz eşya mağazasının depo olarak kullanılan üst kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince, yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.



Öte yandan, yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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